OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan ChatGPT arama motoru hakkında açıklama geldi! Sihir gibi bir şey tanıtacağız...

Google'ın yeni etkinliği öncesinde tanıtılması beklenen yeni ChatGPT arama motoru hakkında ilk açıklama şirketin CEO'su Sam Altman'dan geldi. Altman, yeni arama motoru iddialarını yalanlarken, "Sihir gibi bir şey" tanıtacaklarını açıkladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Pazartesi günü gerçekleşecek olan Google'ın I/O etkinliği öncesinde OpenAI'nin Google ile rekabet edecek bir arama motoru ürünü piyasaya süreceği iddialarını yalanladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'nin önümüzdeki Pazartesi günü bir arama ürünü piyasaya süreceği yönündeki Reuters haberini yalanladı.

Altman, X'te yaptığı paylaşımda, Pazartesi bir OpenAI duyurusu olacağını, ancak bunun "ne gpt-5 ne de bir arama motoru" olduğunu söyledi. Yeni arama motoru yerine, insanların seveceği "sihir gibi hissettiren bir şey" olacağını söyledi. Resmi duyuruda ChatGPT ve GPT-4 ile ilgili yeni güncellemelerin olacağı belirtiliyor.