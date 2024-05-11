Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, neden Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor?

Meta'nın Gözetim Kurulu'na göre, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının sahibi olan şirket, Filistinli ve Filistin yanlısı paylaşımlara sansür uyguluyor.

Meta'nın bünyesinde kurulan Meta Gözetim Kurulu, Facebook ve Instagram'da bulunan içerikleri kaldırma ve engelleme kararlarını denetlemek üzere kurulan bir oluşum. Kurul üyeleri, platformlara yönlendirilen kullanıcı itirazları ve şikayetleri değerlendiren dünyanın dört bir yanında bulunan çeşitli uzmanlardan oluşuyor.

Meta Gözetim Kurulu'nun kurulduğu günden bu yana üyesi olan Nighat Dad, Hollanda Televizyon'unda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur programında yaptığı açıklamada, Meta'nın "Filistin yanlısı paylaşımlara erişimi azaltmak için gönderilerin görünürlük düzeyini düşürdüğünü" açıkladı.

Meta'nın Filistin'de gerçekleşen katliam konusunda net bir politikasının olmadığını ve şirketin yeterince şeffaf olmadığını düşünen Dad, "Sonuç olarak kullanıcılar nerede durduklarını bilmiyor" dedi.

META ÇALIŞANLARI SANSÜRDEN ŞİKAYETÇİ

Meta geçtiğimiz aylarda İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınlamış olduğu raporda çok ciddi bir şekilde eleştirilmişti. Raporda, Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Meta'nın, bünyesindeki sosyal medya platformlarındaki İsrail yanlısı tutuma işaret edilmişti.

Meta'da çalışan kişiler geçtiğimiz hafta "Filistin yanlısı görüşlere uygulanan sansüre" son verilmesini istedi ve Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdiler. Mektupta, Filistin toplumu ve müttefiklerine karşı gösterilen ilgi eksiliğinden dolayı şikayette bulunan çalışanlar, hayal kırıklıklarını ve şaşkınlıklarını dile getirmekten çekinmediler.

Meta çalışanları, Filistin'de yapılan katliama göz yumulmasına bir son verilmesini istediler. Mektupta şikayetlerini dile getiren çalışanlar, Meta'nın Facebook ve Instagram'da katliama uğrayan Filistinlilerin seslerinin bastırıldığına dair yıllardır elde edilen kanıtlara ilişkin harekete geçme konusunda başarısız olduğu vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Meta hakkında yayınlamış olduğu 51 sayfalık raporun ciddiye alınmadığı ve bu iddialar karşısında yavaş adımlar atıldığını belirttiler. ABD'li senatör Elizabeth Warren ve diğer yasa koruyucularının Meta'nın içerik politikalarına dair "makul şeffaflık taleplerinin" göz ardı edildiğini bu konu hakkında şeffaf olunmadığı savunuldu.

META'NIN YÜKSEK MAHKEMESİ NE DİYOR?

Meta'nın 2020 yılında kurulan Gözetin Kurulu, şirketten bağımsız ve tarafsız bir şekilde vakıf aracılığı ile finanse edilen bir kuruluş. Şirketin sahip olduğu sosyal medya platformlarının politikalarını denetleyen denetleyiciler Meta'nın almış olduğu kararları bağımsızca eleştirerek, şirket tarafından alınan kararları geri almaya zorlayabiliyor.

Şirket tarafından oluşturulan kurul, çalışanların Filistin'de gerçekleşen katliama göz yumulduğuna dair oluşan kaygılara katılıyor. Meta Gözetim Kurulu üyesi Nighat Dad, son yıllarda şirketten Arapça konuşan ve katliamı anlayan çalışanları işe almasını istediği fakat şirketin kurul tarafından yapılan önerilere kulak asmadığını ve ciddiye alıp uygulanmadığını belirtti.

Dad, Meta'nın tehlikeli kişi ve kuruluşlar listesinin de sorunlu olduğunu belirtiyor. Bu otomatik denetleme sistemi tarafsız mesajlar ve terörizmi öven mesajlar arasındaki ayrımı yapma konusunda zayıf kaldığını ve geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Meta Gözetim Kurulu üyesine göre, Filistinli gazetecilerin otomatik sistem tarafından tespit edilip engellenme korkusu yüzünden, Hamas hakkında haber yayınlayamıyorlar. Nighat Dad "Savaş bölgesindeki insanlar kötü politikalar nedeniyle sansürleniyor. Bu bir sorun" açıklamasını yaptı.

META NE YANIT VERİYOR?

Meta, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yapmış olduğu 51 sayfalık rapora, 14 sayfalık bir cevap ile cevap verdi. Şirket, yayınlanan raporda iddia edilen sorunlara karşı alınan önlemleri açıklayarak denetleme politikasının "platformları güvende tutarken herkese söz hakkı vermek üzere tasarlandığı” belirtildi.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada sansür iddialarını reddetmişti. Şirketin sansür uygulamadığını sadece bazı içeriklerin algoritma tarafından geniş kitlelere önerilmediğini belrtmişti. Şirketin sözcüsü Andy Stone, zaman zaman teknik hata nedeniyle bazı içeriklerin geniş kitlelere önerilmediğini ve içeriğin Filistin Katliamına özel olmadığını belirtmişti.

Şirket, Gözetim Kurulu üyesi Nighat Dad'ın yapmış olduğu eleştirilere ilişkin bir açıklamada bulunmadı.