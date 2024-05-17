İstihbarat uzmanları, Hakan Fidan’ın yapay zekâ tespitlerini değerlendirdi: Kararı insan vermeli

İstihbaratta oyunu değiştirecek yapay zekâ için uzmanlardan uyarı geldi: Türkiye, acilen bu teknolojiye hazırlık yapmalı. Millî bir sistem geliştirilmeli, son kararı yine insan vermeli...

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, geleceği şekillendirecek yapay zekâ teknolojisinin istihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacağı ve Türkiye’nin bu konuda hazırlık yapması gerektiğine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti. Konunun uzmanları da Türkiye’nin geç kalmadan bu teknoloji için hazırlık yapması gerektiğine işaret etti. Fidan’ın yapay zekâya yönelik tespitlerini gazetemize değerlendiren Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, istihbarat analizinin ihtimaller üzerine çalıştığını belirterek “Yapay zekâ sonsuz veya sonsuza yakın ihtimali hesaplayabilen, analiz yapabilen bir kabiliyete ve kapasiteye sahip” dedi.

YAZILIMLAR YERLİ OLMALI

Yapay zekânın yabancı istihbarat servisleri tarafından kullanıldığına ve konu üzerinde ciddi biçimde yoğunlaşıldığına işaret eden Tokmakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Yapay zekâ için kullanılacak yazılımlar artık birbirine benzer durumda. Ancak bu yazılımların millî olması gerekiyor. Bu konudaki planlamalar yapay zekânın kendini geliştiren yapısı dikkate alınarak yapılmalı. İstihbaratın, gizli, sır veya mahrem konular olduğu düşünüldüğünde sistemin elinizdeki bilgiyi, kendini geliştirmesi için kullanmasına imkân vermememiz gerekiyor. Sistemin millî olma şartı çok önemli. TÜBİTAK, MİT veya Dışişleri Bakanlığı, bu işi Türkiye’de kim üstlenecekse çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Önemli olan bu kabiliyeti Türkiye’nin masaya yatırıyor olması.

ABD VE İNGİLTERE’DE VAR

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin ise yapay zekânın şu anda ABD ve İngiltere gibi ülkelerde istihbaratta kullanıldığına dikkat çekti. Açık kaynaklarda çok fazla bilgi bulunduğunu ve bunun hızlı bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini, bunun da binlerce insanın tek bir konu üzerinde çalışması anlamına geldiğini belirten Pekin, bu noktada yapay zekânın devreye girerek önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Karar verici mekanizmanın her zaman insan olması gerektiğinin altını çizen Pekin “Sistemi tamamen yapay zekâya bıraktığınız zaman büyük bir tehlike ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

MİT ÇOCUKLARI UYARDI

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmî internet sayfasında, çocuklara sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde kullanabilmesi için neler yapmaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Hesapların gizli tutulması, tanınmayan kişilerle iletişime geçilmemesi, paylaşım yaparken dikkatli olunması, sosyal medyanın güvenli kullanılması ve siber zorbalığa izin verilmemesi başlıkları altında bulunulan uyarılar şöyle:

>> Hesabınızı gizli moda alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun. ‘Hesap ayarları’ bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın.

>> Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin, linkleri tıklamayın.

>> Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

>> İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın. Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

>> Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın. Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parolayla koruyun.