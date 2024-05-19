Türkçe dünyayı sarıyor! Bosna'da Türk dizileri sayesinde ikinci dil oldu

Yunus Emre Enstitüsünün 21 yıllık faaliyetleriyle 70 ülkede binlerce kişi Türkçe ve Türk kültürünü öğrendi. Bosna Hersek şubesinin çalışmaları ve Türk dizileri sayesinde Türkçe ikinci dil oldu. Türk ve Boşnak gençleri arasında evlenmeler arttı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe ve Türk kültürünü dünyaya öğretmek için 2009’da çıktığı yolda sayıları 70 ülkede 90’a ulaşan merkezlerinin ilki olan Bosna Hersek Koordinatörlüğünün çalışmaları sayesinde neredeyse sokakta pazarda Türkçe konuşuluyor.

2003 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi sayesinde Boşnak ve Türk gençleri arasında gerçekleşen evlilikler de arttı. YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Türkçe’ye Bosna Hersek’te de yoğun bir ilgi gösterildiğini söyleyerek, 6 bin 500 öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini söyledi.

Dünya popüler kültür treninde Türkiye’nin Güney Kore’den sonra ikinci en popüler vagon olduğunu kaydeden Yalçın “Türkiye, kendi dizileri, yemekleri, müzikleri ile bu popüler kültür treninde ikinci vagon olarak çok hızlı bir atılımla öne geçmeye devam ediyor” dedi. Yalçın, Romanya eski Başbakanı Victor Ponta’nın da YEE kurslarında Türkçe öğrendiğini kaydetti.

Bosna Hersek YEE Koordinatörü Mehmet Akif Yaman ise “Kanallarda yaklaşık 35 Türk dizisi yayınlanıyor. Neredeyse her kanalda Türk dizisi var. Boşnak esnaf, pazarda bile Türk dizilerindeki replikleri söylüyor” diye konuştu. Türkçenin okullarda seçmeli ikinci dil seviyesine geldiğine vurgu yapan Yaman Uluslararası Saraybosna Üniversitesi sayesinde artan dil ve kültürel etkileşimin iki millet arasındaki evlilikleri de hızlandırdığını bildirdi.

ERİK DALI FAVORİ ŞARKI

Enstitünün Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği faaliyetlere yerel halk tarafından gösterilen yoğun ilgi, âdeta hayranlık verici. Şarkılarımızı, halk oyunlarımızı bir Türk’ten ayırt edemeyecek kadar profesyonelce icra ediyorlar. En çok da Ankara havası türküler ve danslar Boşnaklar tarafından benimsenmiş. Bunların başında da “Erik Dalı” geliyor. Büyükten küçüğe herkes kendi bayrağının yanında Türk bayrağını da taşıyor.