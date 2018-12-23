Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.
Dikkat! İstanbul'a çarşamba günü kar geliyor
23.12.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunda İstanbul için kar uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının iki gün süreceği öngörüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
Etiketler : meteoroloji,istanbul,haberler,
594837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594837.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER