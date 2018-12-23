Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.



KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.



