Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtömer Karakolunda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı
25.12.2018 - 11:08 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'ın Aralık ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtömer Karakolunda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler : Iğdır',
595113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595113.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER