Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ESAD GÜÇLERİNİN MÜNBİÇ'TE OLDUĞU İDDİASI

Suriye'nin Münbiç'e yönelik bir psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz.

Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil.

Heyet görüşmesi sonrası Putin ile yüzyüze görüşebilirim. Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz.

Münbiç konusunda sayın Obama döneminden başlayan süreç var. Obama verdiği sözü tutmadı. Biz bütün bunlara rağmen sabrettik.

Trump döneminde tekrar gündeme geldi. Müşterek hareket içinde olabileceğimizi söyledi.

Putin ile insani yardım konusunda atılabilecek adımları konuştuk. Şu anda gelinen noktada bu topraklar Suriye'ye aittir.

Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Bizim amacımız terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak şey kalmaz.

PAKİSTAN’IN FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

Büyük önem arz ediyor. Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu.

FETÖ’nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı’na devredilmesi süreci. Azerbaycan’da yine bazı olumlu gelişmeler var.

Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz.

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI

Hedefimiz yarın büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak.

Ayrıntılar birazdan...