Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı”nda partililere hitap etti. Konuşmasında Cumhur İttifakı’na ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi: