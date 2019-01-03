Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı”nda partililere hitap etti. Konuşmasında Cumhur İttifakı’na ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi:
- Bu (Cumhur İttifakı) uzun bir yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım.
- İttifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır.
- Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz.
- Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz. Her fırsatta teröristlere arka çıkmanın, onların diliyle bizlere saldırmanın başka bir adı olamaz. Kendi ülkesini gidip, yabancılara şikayet etmenin, Türkiye’nin aleyhindeki kampanyalara malzeme vermenin başka bir adı olamaz.
- Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, ‘ben’ yıkar, ‘biz’ varsak her şey var. AK Parti’de ‘ben’ yok, ‘biz’ var.
- Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur.
- Milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkûm değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz.
- Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız. Gözünü Ankara’ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz.
- Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayiinde Türkiye’yi küresel güç haline getireceğiz.