İstanbul'da trafikte silahlı kavga! Polis geniş güvenlik önlemi aldı, yaralılar var

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İstanbul Sultangazi'de trafikte iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kavgada bir kişinin silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iki husumetli grup seyir halindeyken Mahmutbey yolu üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında arasındaki tartışma trafikte silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada İ.S., M.S. ve M.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A. ve O.T. kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.