Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı

Sakarya Bike Fest kapsamında 3. kez gerçekleşen Tour of Sakarya, yarın bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayan 136,4 km’lik ikinci etapta 14 takımdan 73 sporcu yarıştı. Etabın startını Organizasyon Komitesi’nden Serdar Sarı verdi.

Büyük bir mücadele eşliğinde geçen yarışta China Glory Mentech Takımından Lyu Xianjing yarışı birinci olarak bitirirken, Spor Toto Cycling Continental Team sporcusu ve Prolog Etabın lideri Serdar Anıl Depe üçüncü oldu.



Sonuçlar şöyle:

Lyu Xianjing China Glory Mentech 02:59:51

Burak Abay Sakarya BB Pro Team 02:59:51

Serdar Anıl Depe Spor Toto Continental Team 02:59:51



Dereceye giren sporculara ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce takdim etti.





TOUR OF SAKARYA BUGÜN SONA ERİYOR

UCI 2.2 yol bisiklet yarışı Tour of Sakarya’nın son etabı yarın saat 16.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alarak 137,5 km boyunca Sakarya’nın doğal güzellikleri eşliğinde sürecek. Yaklaşık 19.10’da yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sona erecek.



SAKARYA BIKE FEST’TE 19 MAYIS COŞKUSU

16 Mayıs’ta Tour of Sakarya Prolog Etabıyla başlayan Sakarya Bike Fest, 26 Mayıs tarihinde son bulacak. Tour of Sakarya’nın üçüncü ve son etabına denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Tour of Sakarya’nın üçüncü etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden sabah saatlerinde start alacak. 137,5 km’lik etabın ardından şarkıları yüzbinlerce beğeni alan alt pop ve rock grubu İkilem, konseriyle 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.