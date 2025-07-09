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Ligue 1'den küme düşme cezası almıştı! Olimpik Lyon için nihai karar belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ligue 1&#039;den küme düşme cezası almıştı! Olimpik Lyon için nihai karar belli oldu
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da mali denetim sonucu borçları nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nden (Ligue 1) küme düşme cezası alan Olimpik Lyon için nihai karar verildi. Olimpik Lyon Ligue 1'de mücadele etmeye devam edecek.

Olimpik Lyon'a Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü'nün mali denetimi sonucu borcunun 500 milyon avroyu aştığının ortaya çıkması sonrasında, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme cezası verilmişti. Olimpik Lyon için son karar verildi.

KÜME DÜŞME CEZASI KALDIRILDI

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Lyon gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BORCU 500 MİLYON AVRO'YU AŞTI

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da Olimpik Lyon'un borcunun 500 milyon avroyu aştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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