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Fransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon futbol dünyasını sarsan bir gelişmeyle gündemde. Fransa Ligue 1’de yıllarca zirveye oynayan ve Avrupa'da önemli başarılara imza atan Lyon tarihi bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Şimdi ise Olympique Lyon neden küme düştü, Lyon küme düştü mü soruları futbolseverlerin merceğinde.

''Lyon küme düştü'' başlığı gündemin odağına yerleşti. 500 milyon Euro’nun üzerindeki borç yükü Fransız devini zora soktu. Borç nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu’nun mali denetim organı DNCG tarafından alınan karar futbolseverleri hüsrana uğrattı.  Olympique Lyon neden küme düştü, Lyon küme düştü mü?

Fransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü? - 1. Resim

LYON NEDEN KÜME DÜŞTÜ?

Fransız futbolunun simgesi haline gelen Olympique Lyon 2025 yazında aldığı kararla tarihinin en karanlık dönemine girdi.

Lyon'un mali sorunları da en sonunda ciddi bir cezayla sonuçlandı. Fransa Futbol Federasyonu’nun mali denetim organı olan DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) Lyon’un borçlarının sürdürülemez boyutlara ulaştığını belirleyerek Lyon'un 2025-2026 sezonunda Ligue 2’ye düşürülmesine karar verdi.

Fransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü? - 2. Resim

LYON BORCU NE KADAR?

Lyon'un borcu için ifade edilen tutar 508 milyon Euro’yu aşmış vaziyette. Gelir-gider dengesindeki bozulma, Avrupa kupalarına katılımda yaşanan istikrarsızlık, pandemi döneminde ciddi gelir kaybı, yüksek maaş politikası ve başarısız transfer harcamaları Lyon için hazin sonu getirdi.

Olympique Lyon'un DNCG’ye sunduğu mali yapılandırma planı yeterli görülmedi. Kasım 2024’te geçici küme düşme cezası alan Lyon’a 24 Haziran 2025 tarihinde nihai karar tebliğ edildi.

Fransız devi Lyon 2025-2026 sezonunu Ligue 2’de geçirecek.

Fransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü? - 3. Resim

LYON KUPALARI VE BAŞARILARI

Uluslararası Başarılar

UEFA Şampiyonlar Ligi

  • Yarı Final: 2010, 2020

UEFA Kupa Galipleri Kupası

  • Yarı Final, 1964

UEFA Avrupa Ligi

  • Yarı Final: 2017

UEFA Intertoto Kupası

  • Şampiyon: 1997

Barış Kupası

  • Şampiyon: 2007
  • Finalist: 2003, 2005

Ulusal Başarılar:

Ligue 1

  • Şampiyon: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Coupe de France

  • Şampiyon: 1964, 1967, 1973, 2008, 2012

Cope de Ligue

  • Şampiyon: 2001

Trophee des champions

  • Şampiyon: 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012

Ligue 2

  • Şampiyon: 1951, 1954, 1989

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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