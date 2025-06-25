Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2025 11:45 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 11:55 - Güncelleme:

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) bir döneme damga vuran Olimpik Lyon, kendisine tanınan süreye rağmen mali yükümlülüklerini yerine getiremedi. 1950 yılında kurulan 75 yıllık kulüp, 500 milyon eurodan fazla borcu sebebiyle 2. lige düşürüldü.

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Fransız futbolunda mali denetimi üstelenen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi. BORCU 500 MİLYON EUROYU GEÇTİ Yaklaşık 500 milyon euroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi. İlgili Haber Fransız devine şok! Olympique Lyon geçici küme düşme cezası aldı Kasım 2024'te mali durumu nedeniyle geçici küme düşme cezası ve transfer yasağı cezası alan Lyon, gelecek sezon Ligue 2'de mücadele verecek. Fransa'nın köklü kulübünün, küme düşürülme kararına karşı itiraz hakkı bulunuyor. LYON'UN 2024-2025 PERFORMANSI Kadro değeri 194 milyon euro olan Olimpik Lyon, Ligue 1'de 2024-2025 sezonunu 57 puanla 6'ncı sırada tamamlamıştı. Bir dönemin efsanesi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Manchester United'a elenmişti. İlgili Haber Manchester United-Lyon maçı tarihe geçti, Beşiktaş detayı dikkat çekti

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş