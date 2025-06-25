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Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) bir döneme damga vuran Olimpik Lyon, kendisine tanınan süreye rağmen mali yükümlülüklerini yerine getiremedi. 1950 yılında kurulan 75 yıllık kulüp, 500 milyon eurodan fazla borcu sebebiyle 2. lige düşürüldü.

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Fransız futbolunda mali denetimi üstelenen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi.

Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura - 1. Resim

BORCU 500 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Yaklaşık 500 milyon euroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

Kasım 2024'te mali durumu nedeniyle geçici küme düşme cezası ve transfer yasağı cezası alan Lyon, gelecek sezon Ligue 2'de mücadele verecek. Fransa'nın köklü kulübünün, küme düşürülme kararına karşı itiraz hakkı bulunuyor.

LYON'UN 2024-2025 PERFORMANSI

Kadro değeri 194 milyon euro olan Olimpik Lyon, Ligue 1'de 2024-2025 sezonunu 57 puanla 6'ncı sırada tamamlamıştı. Bir dönemin efsanesi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Manchester United'a elenmişti. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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