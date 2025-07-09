Türk futbolunda devrim gibi karar! Yaka kamerası geliyor: Her şey kayıt altında olacak

Süper Lig için geri sayım sürerken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası'nda uygulanacak 'yaka kamerası' sistemini kullanma kararı aldı. Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakemlerin yeni sezonda yaka kamerası kullanması için çalışma yaptıklarını söyledi.

"YETİŞTİRİRSEK YENİ SEZONDA OLACAK"

TFF Başkanı, "Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. O zaman kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak, daha disiplinli bir lig olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ 8 AĞUSTOS'TA

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.