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Husiler vurdu, gemi sulara gömüldü! Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Husiler vurdu, gemi sulara gömüldü! Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in işgal ettiği Eilat Limanı’na giden “Eternity C” gemisini insansız bot ve balistik füzeyle hedef alarak batırdı. Gemideki 25 kişiden 6’sı kurtarıldı.

Yemen'deki Husiler, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Eilat Limanı'na giden "Eternity C" isimli gemi batırıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, mürettebatın bir kısmının kurtarıldığı ve tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.

Husiler vurdu, gemi sulara gömüldü! Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı - 1. Resim

GEMİDEKİ 25 KİŞİDEN 6'SI KURTARILDI

Seri, geminin ve ait olduğu şirketin İsrail'e yönelik ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı. Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.

Husiler vurdu, gemi sulara gömüldü! Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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