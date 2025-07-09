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Trump 7 ülkeye şok tarifeyi açıkladı: Oranlar artabilir!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump 7 ülkeye şok tarifeyi açıkladı: Oranlar artabilir!
ABD, Tarife, Donald Trump, Filipinler, Brunei, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak yeni tarife oranlarını açıkladı. Misilleme halinde oranlar artırılabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları paylaştı.

Pazartesi günü 14 ülkeye gönderdiği mektupların ardından bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Trump 7 ülkeye şok tarifeyi açıkladı: Oranlar artabilir! - 1. Resim

ORANLAR BELLİ OLDU

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktardı.

Trump, pazartesi günü paylaştığı mektuplarda da 1 Ağustos'tan itibaren Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos'tan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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