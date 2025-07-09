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MR sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MR sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?
MR, Tıp, Sağlık, Rapor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MR yani Manyetik Rezonans Görüntüleme, vücudun iç yapısını detaylı bir şekilde incelemek için kullanılır. MR sonuçlarının ne kadar sürede çıktığı, çekim amacı ve süreci hastalar için merak konusu. MR hakkında bilinen her şey haberimizde yer alıyor.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun organlarını, dokunlarını ve iskelet sistemini yüksek çözünürlükte görüntüleyen tıbbi bir teknolojidir. 

Hastalık teşhisi ve tedavi planlamasında kritik bir rol oynayan MR sonucu ne zaman, kaç günde çıkar merak ediliyor.

MR SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Mr çekiminin tamamlanmasıyla görüntüler dijital ortamda oluşur ve hastaya CD veya dijital dosya olarak teslim edilir. Ancak resmi rapor radyolog tarafından detaylı bir şekilde incelenir ve bu süreç, çekimin karmaşıklığına ve sağlık kuruluşunun iş yüküne bağlı olarak değişir. 24-48 saat içinde çıkabilir.

MR sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? - 1. Resim

MR NEDEN ÇEKİLİR?

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), vücudun iç yapısını detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle yumuşak dokuların, organların ve iskelet sisteminin incelenmesinde etkilidir. 

Beyin, omurga, eklemler, karaciğer, pankreas, kalp ve kan damarları gibi bölgelerde tümör, yaralanma, enfeksiyon, damar tıkanıklığı veya anevrizma gibi durumları tespit etmek için tercih edilir.

MR, X-ışınları veya iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaması nedeniyle özellikle sık görüntüleme gerektiren durumlarda (beyin ve omurga hastalıklarının takibi gibi) güvenli bir seçenek olarak biliniyor. 

MR sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? - 2. Resim

MR NASIL ÇEKİLİR?

MR çekimi, hasta bir masaya yatırılır. Bu masanın güçlü bir mıknatıs içeren tüp şeklindeki MR tarayıcısına kaydırılmasıyla gerçekleştirilir. 

Cihaz, radyo dalgaları ve manyetik alanlar kullanarak vücudu uyararak detaylı görüntüler oluşturur. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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