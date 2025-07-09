Kovan filmi nerede çekildi? Başrolde Meryem Uzerli oynuyor

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Kovan filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı Kovan filmi çekim yeri merak ediliyor.

Yönetmen ve senaristliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği Kovan filmi nerede çekildi, konusu ne araştırılıyor. Televizyonda ekrana gelen yerli yapım büyüleyici doğa manzaralarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kovan filmi, Artvin Borçka ilçesine bağlı Macahel vadisi (şu anki adıyla Camili'de) çekildi.

KOVAN FİLMİ KONUSU NE?

Almanya'da büyüyen Ayşe (Meryem Uzerli), annesinin hastalığı üzerine memleketi Artvin'e dönmesiyle başlayan duygusal ve manevi yolculuğunu anlatıyor.

Annesinin son isteği aile yadigarı arılığı sürdürmesi olan Ayşe, arılara olan korkusuna rağmen bu sorumluluğu üstlenir. Kovan filmi, Artvin Borçka ilçesinin doğal güzellikleriyle Ayşe'nin kendisi ve kökleriyle yüzleşme sürecini işliyor.

Sadece arıcılık değil aynı zamanda insanın doğayla kurduğu ilişki, aile bağları ve şehirden köye dönüşle gelen çatışmaları ortaya koyuyor.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI

Ayşe rolünde Meryem Uzerli oynarken İlker rolünde Feyyaz Duman oynuyor. Kalan oyuncu kadrosunda ise Hakan Karsak, Burcu Salihlioğlu, Şennur Noygarlar, Ömer Akdemir, Gülay Akdemir, Mert Akdemir, Erdal Aktun, İsmail Avcı, Dizem Kaftan ve Rabia Bayar yer alıyor.