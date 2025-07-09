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Gençlerbirliği'nin efsane golcüsü Orhan Yüksel hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gençlerbirliği&#039;nin efsane golcüsü Orhan Yüksel hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gençlerbirliği tarihinin en çok fileleri havalandıran efsane golcüsü Orhan Yüksel hayatını kaybetti. Kulüpten Orhan Yüksel için taziye mesajı yayımlandı.

Gençlerbirliği'nde 1958-1954 yılları arasında forma giyen, 230 karşılaşmasında kaydettiği 70 golle uzun süre kulüp tarihinin en golcü futbolcu unvanını taşıyan Orhan Yüksel hayatını kaybetti.

Efsane golcünün ölümünün ardından Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği'mizde 235 maça çıkan, tarihimizin en çok gol atan üçüncü futbolcusu ve aynı zamanda en çok forma giyen yedinci oyuncusu olan Orhan Yüksel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Orhan Yüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhum Orhan Yüksel'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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