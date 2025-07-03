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Gençlerbirliği'nden savunmaya Brezilyalı takviye! Thalisson Kelven imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gençlerbirliği&#039;nden savunmaya Brezilyalı takviye! Thalisson Kelven imzayı attı
Gençlerbirliği, Transfer, Brezilya, Antalyaspor, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, savunma hattını güçlendirdi. Başkent ekibi, son olarak Antalyaspor forması giyen Thalisson Kelven Da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven Da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği'nden savunmaya Brezilyalı takviye! Thalisson Kelven imzayı attı - 1. Resim

Kırmızı-karalar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Antalyaspor forması giyen Thalisson Kelven ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Futbola ülkesi Brezilya’da başlayan Thalisson, sırasıyla Coritiba FC, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol SP, Juventude, Cluj ve Antalyaspor formaları giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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