4 yıl sonra Süper Lig heyecanı! Gençlerbirliği taraftarı takımı havaalanında karşıladı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'ni Ankara'ya dönüşünde taraftarları havaalanında karşıladı.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Ligden 2020-21 sezonunda tekrar düşen Gençlerbirliği, aradan geçen 4 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.
Maçın ardından Ankara'ya dönen takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak