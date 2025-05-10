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4 yıl sonra Süper Lig heyecanı! Gençlerbirliği taraftarı takımı havaalanında karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'ni Ankara'ya dönüşünde taraftarları havaalanında karşıladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Ligden 2020-21 sezonunda tekrar düşen Gençlerbirliği, aradan geçen 4 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.

Maçın ardından Ankara'ya dönen takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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