Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2025 18:49 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 18:54 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti. Erdoğan ayrıca takımın taraftarlarına da tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. İlgili Haber Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu! Yıllar sonra geri döndüler CUMHURİYET İLE YAŞIT GENÇLERBİRLİĞİ, SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla 2024-25 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru