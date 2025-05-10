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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti. Erdoğan ayrıca takımın taraftarlarına da tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı - 1. Resim

CUMHURİYET İLE YAŞIT GENÇLERBİRLİĞİ, SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla 2024-25 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlılar, Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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