Hamas 10 rehineyi bırakmayı kabul etti! Trump Gazze'de ateşkes için tarih verdi

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etti. Hamas ateşkes için Gazze'ye kesintisiz yardım akışını ve İsrail'in çekilmesini şart koştu. ABD Başkanı Trump ise ateşkesin bu hafta sağlanabileceğini söyledi.

Zulüm altındaki binlerce Filistinli, gıda başta olmak üzere temel hayat malzemelerinin ulaştırılmasının önünü açacak bir ateşkesin sağlanmasını umutla bekliyor. Açlık, yokluk içinde İsrail'in sistematik olarak yaptığı saldırıların altındaki Gazze'de ateşkes için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hamas, 60 günlük ateşkes için 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti. Trump ise ateşkes için tarih verdi.

İlgili Haber Canlı ve ölü esirlerin yarısı serbest kalacak! 60 günlük ateşkes için önemli açıklama

10 ESİRİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve 10 esiri serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hamas yetkilisi, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.

HAMAS, GAZZE'YE YARDIMI VE İSRAİL'İN ÇEKİLMESİNİ ŞART KOŞTU

Hamas, kesintisiz yardım akışı ve İsrail'in çekilmesini şart koşuyor. Hamas ayrıca kalıcı ateşkes için 'gerçek garantiler' için hala görüşüldüğünü açıkladı.

Al-Nunu, müzakerelerin iki önemli konu üzerinde devam ettiğini; bunların birinin yardımın kesintisiz girişinin sağlanması, diğerinin ise Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen "mekanizmalar" olduğunu aktardı.

TRUMP ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

Hamas'ın 10 rehineyi serbest bırakacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes için tarih verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Trump, Gazze Şeridi'nde "bu hafta veya gelecek hafta" bir ateşkes için "bir şans" olduğuna inandığını söyledi.

Trump, konuyu Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.