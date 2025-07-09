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Hamas'tan Netanyahu'ya cevap: Gazze teslim olmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hamas&#039;tan Netanyahu&#039;ya cevap: Gazze teslim olmayacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin teslim olması yönündeki açıklamalarına cevap geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, "Gazze teslim olmayacak. Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın teslim olması yönündeki açıklaması, psikolojik yenilgi yanılsamasını yansıtıyor, sahadaki gerçekleri değil." ifadelerini kullandı.

Rişk, İsrailli yöneticilerin askeri operasyonlarla esirlerini kurtarma konusunda tam bir başarısızlık yaşadıklarını kabul etmesinden sonra direnişle ciddi bir anlaşma yapmadan esirleri serbest bırakmanın bir yolu olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

"GAZZE TESLİM OLMAYACAK"

"Gazze teslim olmayacak" diyen Rişk, "Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de sürdürdükleri savaşın hedeflerinin, "tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini belirtmişti.

Netanyahu, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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