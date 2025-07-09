Canlı ve ölü esirlerin yarısı serbest kalacak! 60 günlük ateşkes için önemli açıklama

Gazze'de 60 günlük ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, canlı ve ölü esirlerin yarısı serbest kalacağını vurgulayarak, "ateşkes için iyi bir fırsat olduğunu" söyledi

İran ile 12 günlük savaşın ardından Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 60 günlük ateşkesi kabul etti. Ateşkes için birkaç değişiklik talep eden Hamas'ın cevabını 'kabul edilemez' bulan İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de 60 günlük ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için "bir fırsat olduğunu ve ateşkesin sağlanacağını düşündüğünü" belirtti.

CANLI VE ÖLÜ ESİRLERİN YARISI SERBEST KALACAK

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, Fox televizyonuna verdiği röportajında, "Gazze Şeridi'ndeki canlı ve ölen İsrailli esirlerden yarısının serbest kalacağı, 60 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz. Bence ateşkesin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat var ve olacak, aynı şekilde başından beri koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz." dedi.

NETANYAHU: TRUMP VE BEN ÖNCE GÜÇ SONRA BARIŞA İNANIYORUZ

Netanyahu, "Trump ve ben güç yoluyla barış doktrinine inanıyoruz. Önce güç, sonra barış geliyor. Çok güç ortaya koyduk, şimdi de çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor." diye konuştu.

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SÖZDE YÜZYILIN ANLAŞMASI GENİŞLEYECEK

İsrail'in 2020'de Trump'ın bir önceki döneminde bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları olan ve yüzyılın anlaşması olarak duyurulan İbrahim Anlaşmaları'na işaret eden Netanyahu, "Çok güç ortaya koyduk, şimdi çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor. İbrahim Anlaşmaları'nı genişletmeye imkan bulacağız." ifadesini kullandı.