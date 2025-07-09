İkinci Trump-Netanyahu zirvesi başladı! Gazze'de ateşkes için kritik bekleyiş

Trump-Netanyahu arasındaki ikinci zirve başladı. ABD Başkanı Trump’ın, Gazze’deki savaşı sona erdirmek amacıyla İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yoğun baskı uyguladığı, bu sürecin Beyaz Saray’daki görüşmelerde belirleyici olabileceği belirtildi.

Dün akşamki görüşme sonrası, Trump-Netanyahu arasındaki ikinci zirve başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’deki savaşı sona erdirmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “ağır baskı” uyguladığı bildirildi. Sky News’e konuşan, ateşkes müzakerelerine yakın iki kaynak, Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde bu baskının ciddi şekilde hissedileceğini söyledi.

Yetkili bir ABD’li kaynak, “ABD’nin İsrail üzerindeki baskısı başladı ve bu gece ağır olacak” dedi. Aynı görüşü paylaşan bir Orta Doğu diplomatik kaynağı da Amerikan baskısının yoğun olacağını ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA GAZZE BEKLEYİŞİ

Netanyahu, pazartesi günü erken saatlerde Washington’a geldi ve Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ile görüşmeler gerçekleştirdi. Perşembe gününe kadar Washington’da kalması beklenen Netanyahu’nun, salı günü Kongre’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

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Trump, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmek istediğini açıkça ifade etse de, kalıcı bir barışın nasıl sağlanacağına dair net bir yol haritası ortaya koymuş değil. Özellikle Gazze’nin kontrolü, Filistinlilerin bölgeden çıkarılması ve kalıcı yerleşim önerileri konusunda yaptığı çelişkili açıklamalar, Amerikan yönetiminin politikasının netliğini sorgulatıyor.

Trump’ın barışı sağlama arzusu samimi olarak değerlendirilse de, bu arzunun arkasında Nobel Barış Ödülü’ne olan isteğinin de etkili olduğu yorumları yapılıyor. Netanyahu’nun Trump’a, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini bildiren bir mektup sunduğu da kaydedildi.

ATEŞKES GELECEK Mİ?

Öte yandan, İsrail’in savaş hedefi olan Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması hedefine ulaşılamayacağı uzun süredir dile getiriliyor. Hamas’ın varlığı, işgal altındaki Filistin topraklarına duyulan tepkinin bir sonucu olarak görülüyor. Filistinlilerin durumu ise, gerek Gazze’de gerek Batı Şeria’da her zamankinden daha kötü bir noktaya ulaşmış durumda.

Trump’ın, Netanyahu’yu mevcut ateşkes teklifini kabul etmeye ikna etmesi hâlinde, Netanyahu’nun bunun karşılığında ne talep edeceği belirsizliğini koruyor. Rehinelerin serbest bırakılması kesin bir ön koşul gibi görünürken, Hamas’ın bunu kabul etmesi için Gazze'nin geleceği ve kendi varlıklarının güvence altına alınması gibi güvenceler talep etmesi bekleniyor.

Pazartesi akşamı Beyaz Saray’daki yemeğin, Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gazze, Orta Doğu barışının kilit parçası olarak ön plana çıkarken, İsrail ile Arap dünyası arasında diplomatik normalleşmenin Trump’a Nobel Barış Ödülü’nü kazandırabilecek önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor. Ancak Gazze’de bir çözüm olmadan, bu siyasi yapbozun tamamlanması mümkün görünmüyor.