Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Ocak Pazar günü ise, Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.31 Ocak Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 28 Şubat perşembe günü başlanacak.