27 Ocak Pazar günü ise, Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.31 Ocak Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 28 Şubat perşembe günü başlanacak.
Seçmen listeleri cuma günü askıya çıkıyor
03.01.2019 - 16:01 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirledi. Buna göre, 4 Ocak Cuma günü saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi listeler askıya çıkarılacak ve ’www.ysk.gov.tr’ adresinden kayıt sorgulamak mümkün olacak.
Etiketler : Seçmen listeleri,YSK,
596465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596465.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER