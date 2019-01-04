CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor
CHP'de iki büyükşehir adayı belli oldu
04.01.2019 - 15:10 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'de Bursa ve Mersin büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu.
CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.
Etiketler : chp,
596637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596637.aspx
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