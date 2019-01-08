Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. Mutlu, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Mutlu'nun cenazesinin yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı hayatını kaybetti
08.01.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Ali Mutlu,
597177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597177.aspx
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