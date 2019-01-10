Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ve 19 Haziran’da ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında şüphelinin vücudundan alınan örneklerle uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Sercan İpekçioğlu’nun “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Rapçi Ezhel önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.