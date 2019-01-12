Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayii’nin gururu millî İHA’ları üreten Baykar’ın Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter’dan İHA’ların yapılış aşamasında yaşananları ve çıkarılan zorlukların perde arkasını anlattı. İsrail detayına dikkat çeken Bayraktar, TSK içerisindeki FETÖ’cülerin kendilerine nasıl engel olmaya çalıştıklarını paylaştı. Bayraktar şunları kaydetti:

2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu. O gün tümüyle millî yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir İHA’da yoktur. O dönemde ülkemizde İsrail’den kiralanan İHA’lar kullanılmaktadır. Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askerî yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur.

TUTUKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin millî bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış). 8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder. Denemeleri belgelemek için gönderilen askerî heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir millî başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalışır, tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklatmaya dahi kalkarlar. Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2’nin envantere girmesini 4 sene geciktirir. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde millî teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.