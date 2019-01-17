Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup, 2014 yılında yayın hayatına giren Korkusuz’u ayakta tutmak için bayilere sözde “promosyon” yaptırıyor. İddiaya göre, Sözcü alanlara üç adet Korkusuz bedava veriliyor. Bayiler, gazeteler satılmış gibi rapor gönderiyor. Tirajını 50 binin üstünde gibi gösteren Korkusuz, Basın İlan Kurumundan buna göre ilan alıyor. Bir gazetenin resmî ilan alabilmesi için belli şartları taşıması gerekiyor. Korkusuz, 2015 yılında Sözcü ile ortak havuzdan beslendiği, muhabirleri ortak kullandığı, kadrosunu kurmadığı için altı ay resmî ilan alamaması cezasıyla karşı karşıya kaldı. Basın İlan Kurumu, haksız kazanç elde etmek için çabalayan Korkusuz’u affetmedi. Sözcü, Basın İlan Kurumunu ‘Bahaneyle ilanımızı kesiyor, tarafsızlığını yitirdi’ diyerek hedef gösterdi. Bu arada aynı Sözcü’ye gazetecilik ahlâk ve ilkelerine uymadığı haberlerinden dolayı ceza verildi.