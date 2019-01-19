Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, davanın, “casusluk amacıyla bilgilerin açıklanması” mahiyetinde açıldığını, “temin” ifadesinin anlatımda geçtiğini ancak bu konuda sevk maddesinin yer almadığını kaydeden Yeşil, TCK’deki bu maddelerin iç içe geçtiğini, usul yönünden eksiklik kalmaması için TCK’nin, “siyasal veya askeri casusluk” suçunu düzenleyen 328. maddesi kapsamında da sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı vermeye hükmettiklerini bildirdi. Heyetin kararını açıklayan Başkan Yeşil, Kozmik oda aramasında ele geçen belgelerin dışarıya yansıyıp yansımadığı, başka ülkelerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği konusunda basında leh ve aleyhe değişik tartışmalar bulunduğunu kaydetti.

Devlet sırrı mı?

Yeşil, bu konuda Genelkurmay Başkanlığından alınan raporda yeterince açıklık olmadığı için, “bilgilerin güncel olup olmadığı, başka devletlerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği” konularında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi istediklerini söyledi. Bu bilginin, devlet sırrı niteliğinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 125. maddesindeki kriterlere göre inceleneceğini ifade eden Yeşil, varsa suçla ilgili kısmının tutanağa geçirileceğini ve taraflara bu bölümün verileceğini bildirdi. Heyet, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci dışındaki sanıklar yönünden bu incelemenin yapılmasına karar verdi. Duruşma 8 Mart’a bırakıldı.