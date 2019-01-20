Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Ramazan Can, Sözcü gazetesinin âdeta FETÖ’nün medya ayağı gibi yayınlar yaptığını belirterek, kayyum atanması gerektiğini söyledi. Can şöyle konuştu:

ŞİMDİ YAN ÇİZİYORLAR

Her dönemde darbelerin medya ayağı olmuştur. 15 Temmuz sürecinde de bunu gördük. Hâlen devam ediyor. Sözcü gazetesinin yaptığı haberlerle, algı operasyonları ile FETÖ’ye destek verdiği görülüyor. Örneğin ‘bizim başaramadığımızı cemaat başardı’ ve ‘şimdi cemaati savunma zamanı’ diye yazılar bile yazdılar. Ama şimdi yan çiziyorlar. 15 Temmuz’a ‘Naylon darbe’ diyenler de bunlar. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin darbe yaptığı yargı tarafından ortaya konulmasına rağmen açıkça darbeye ‘Naylon’ diyebilmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi açıkça ‘Darbe’ demiş ve milleti meydanlara çağırmıştır. Binali Bey de ordunun içindeki illegal yapının harekete geçtiğini söylemiştir. Buna rağmen ‘Naylon darbe’ demeleri darbeye destek değil de nedir?

SAHİBİ SUÇSUZSA, NİYE KAÇIYOR?

Ramazan Can şöyle devam etti: Önceki yayınlarını da düşündüğümüzde, 17- 25 Aralık’tan bu tarafa 15 Temmuz’a kadar olan haberlere bakarsak, açıkça darbeye destek verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla gazetenin yayınları ve yazarlarının makalelerinden çıkan sonuç, 17-25 Aralık’tan itibaren 15 Temmuz gecesi ve 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ’ye ve darbeye desteğin devam ettiğini gösteriyor. Algı operasyonları ile yayınlarıyla hâlen devam ediyor. Alçak FETÖ terör örgütüne açıktan destek verdiğini göstermektedir. Hiyerarşik yapının içinde olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek hain terör örgütüne destek vererek, TCK’nın ilgili hükümlerini ihlal etmiştir. Hesap vermeleri gerekir. Ayrıca, Sözcü’nün sahibi yurt dışına kaçmıştır. Suçu yoksa niye kaçıyor? Gelsin hesap versin. Yurt dışına para kaçırdıkları iddiaları da vardı. Mahkemelerin tüm bunları dikkate alacağını düşünüyorum. Hatta gerekirse, kayyum da atanmalı ve FETÖ ile bağının hesabı sorulmalıdır.

YAPTIKLARI YANLARINA KÂR KALMAMALI, CEZALARINI ÇEKMELİLER

Sözcü yazarlarının ‘FETÖ’ye yardım’ davası sürerken, Sözcü’ye olan tepkiler de büyüyor. 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde şehit olan Erkan Yiğit ve gazi olan ikizi Volkan Yiğit’in abisi Anadolu Kardeşliği Ocakları Derneği Başkanı Hakan Yiğit, Sözcü davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğit, Sözcü gazetesinin o dönemki tutumunu eleştirerek “O süreç ve ondan sonraki süreçte kimin kimden yana tavır aldığını herkes gördü. Sözcü ve yandaşları 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyerek manşetine taşıyacak kadar olayı suiistimal etti. Gidenler geri dönmedi. İnsanların canını acıtacak olaylar yaşanırken, onlar olayı başka yere çekti. Hiçbir şey yaşanmamış gibi safsata yaptılar. Sözcü ve ona kim yandaşlık yaptıysa sonuna kadar cezalarını çekmeleri gerekiyor. Yapanların yanına kâr kalmamalı. Aradan 2,5 yıl geçti. Bu zamana kadar çoktan cezalarını çekmeleri gerekiyordu” dedi.