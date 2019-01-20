Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yağma olayı meydana geldiği iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada iddiaya göre G.C. isimli kişinin önceden tanıştığı B.K. ve İ.K. adlı şahıslarca darp edilerek üzerinde bulunan 10 bin TL nakit parasının zorla alındığı öğrenildi. 2 şahıs yakalanırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'de darp ve 10 bin liralık gasp iddiası
20.01.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin darp edilerek 10 bin lirasının zorla alındığı iddia edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : gasp,darp,hırsızlık,Kırklareli,
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