Ayrıntılar geliyor...
İzmir'de tarihi bina çöktü
23.01.2019 - 16:28 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,konak,tarihi bina,
599824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599824.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER