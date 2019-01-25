Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel  Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'ya ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK obüsleri, Afrin  ilçesinin güneydoğusundaki Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine gece saatlerinde  20'den fazla atış gerçekleştirdi.TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün  12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapmıştı.

Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt,  Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru  yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda  işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için  arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet  kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı  Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç  bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin  ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin  kontrolündeki Azez'de barınıyor.