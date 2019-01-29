Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel  Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu.Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta  öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili  hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna  geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere,  konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber  verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman  vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM  İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha  esnek olabileceğini sözlerine ekledi.Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp  Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte  Nuno Vieira da eşlik etti.

Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de  girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta  Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın,  Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında  yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl  öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu  hala netlik kazanmadı.