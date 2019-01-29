Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Demokrasilerde sandık namustur. Seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Sandığa sahip çıkmazsak millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz.

CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır.

CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi.

​Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi parti ile girdiği yakın ilişki, CHP'nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır.

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