Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin "Binanın betonunda deniz kumu ve deniz kabukları tespit edildi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili son durumu basın mensuplarıyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 74 saat geçtiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 32 vatandaşımızı çıkardık. 14'ü sağ olarak maalesef 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Az önce bir vatandaşımıza ulaştık. Muhtemelen onu da yarım saat içerisinde çıkarırız. Muhtemelen yaşamıyor. Adli soruşturma olayla ilgili devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise binanın olduğu alanın fotoğraflarını göstererek, "Bölge adliye mahkememizin yakınında, 12 580 numaralı adamızda bulunan alanda 8 bina mevcut. Bu adamızda 131 bağımsız bölüm var. Binada ise 14 konut üç tane ticari ünitemiz var. Mevcutta imar planına göre 8390 metrekare olması gerekirken fiili inşaat alanı çok daha üzerinde. Şuan bu alanda yıkılan binanın etrafında bulunan on tane binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak, bu binamız zemin altı beş kat ruhsatlı ancak projesi zemin artı yedi kat olarak yapılmış. Kullanılan beton numunesi C3-C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Binanın yeniden yapımı durumunda beton kalitesinin C30 olması gerekiyor. Beton sınıfını incelediğimizde deniz kumu ve deniz kabukları olduğunu gördük. Çekme dayanıklılığı oldukça düşük. Yanında boşaltılan bina ise ruhsatı üç kat. Ancak on katlı. Riskli yapı durumunun tespit etmeye başladık. Yıkılan binanın yanındaki on binayı kısa sürede tespit etmiş olacağız. Bölgede ne kadar riskli bina var ise, bakanlığımız bunu ücretsiz olarak yapacak. Bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Riskli binaların tespitinin yapılmasıyla kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de hep birlikte yapacağız. Artık böyle bir olayda yeni bir canlı yayınla vatandaşımızın karşısına ne ben ne de benden sonra gelecek bakanlar çıkmasın. Başka ocaklara ateş düşmesin. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini hepimizin bilmesi gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altında kaç kişi kaldığına dair soruya ise, "Sayı vermiyoruz. Binaya misafirler gelmiş olduğunu düşünürsek, alt tarafta da dükkan var. Bu binada olduklarını düşünüp de binada olmadıklarını öğrendiğimiz kişiler oldu" dedi.