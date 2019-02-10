Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Gaziantep’in 4 farklı mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aytıntepe mahallelerinde bulunan 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 kilogram metamfetamin (ateş-buz),100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 660 TL para, 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.