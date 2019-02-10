Olay Gaziantep’in 4 farklı mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aytıntepe mahallelerinde bulunan 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kilogram metamfetamin (ateş-buz),100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 660 TL para, 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep’te 24 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu
10.02.2019 - 13:18 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 12 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
Olay Gaziantep’in 4 farklı mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aytıntepe mahallelerinde bulunan 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,uyuşturucu,narkotik,
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