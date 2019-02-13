Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada ele geçirilen silah ve mühimmatın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "10 Şubat 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Suriye-Türkiye sınır hattında bulunan bir bölgedeki menfez içerisine silah ve mühimmat bırakılacağı bilgisi alınması üzerine, sınır hattında yapılan aramada beton bloklar altından geçen menfez içerisine gizlenmiş üzeri bez torba ile sarılmış halde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır” denildi.
Suriye sınır hattındaki beton bloklarda silah ele geçirildi
13.02.2019 - 10:35 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Türkiye Suriye sınır hattında bulunan beton bloklar altında silah ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,Mardin,Mardin Valiliği,
604384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604384.aspx
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