Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada ele geçirilen silah ve mühimmatın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "10 Şubat 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Suriye-Türkiye sınır hattında bulunan bir bölgedeki menfez içerisine silah ve mühimmat bırakılacağı bilgisi alınması üzerine, sınır hattında yapılan aramada beton bloklar altından geçen menfez içerisine gizlenmiş üzeri bez torba ile sarılmış halde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır” denildi.