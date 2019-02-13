Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bartın Merkeze bağlı Gökçekıran Köyünde ikamet eden E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde bulundurdukları duyumunu almasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iznin ardından ekipler tarafından şahısların evlerine yapılan operasyonlarda 4 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 10 adet dinamit lokumu, 10 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayda E.Ö., R.Ö. ve M.Ö. göz altına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Narkotik operasyonunda şoke eden manzara: Evi cephaneliğe çevirmişler
13.02.2019 - 13:19 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde adeta cephanelik ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bartın,narkotik,jandarma,
604425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604425.aspx
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