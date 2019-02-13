Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerinde aralarında büyük marketlerin de olduğu birçok iş yerinde tarihi geçmiş ürünler tespit etti. Denetimlerde el konulan 486 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda maddesi imha edildi. Bismil Belediyesi Zabıta Müdürü Arap Karademir, zabıta ekiplerince ilçede gıda satışı yapan iş yerlerine yapılan rutin denetimlerde satışa arz edilen ürünlerin kontrolü esnasında 486 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda maddesinin tespit edildiğini söyledi. Karademir, “Tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıştan men edilmiş olup, tutanak karşılığında teslim alınan bu ürünler zabıta memurlarımız tarafından imha edilmiştir. Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve sağlığını koruması için denetimlerini sürdürecek" dedi.