Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski üsteğmen, 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Cihat Y. ve avukatı hazır bulundu.

Ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapıldığını kabul eden sanık Ahmet Cihat Y, bu aramaların örgüt üyelerinin genellikle askeri öğrencilerle bağlantı kurma yöntemi olduğunu söyledi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini samimi olarak anlattığını belirten sanık Ahmet Cihat Y, şöyle konuştu:

"Aramaları tarihsel olarak hatırlamıyorum ama bizimle iletişime geçmek için genellikle bu yöntemi kullanıyorlardı. 2006 yılında askeri okul sınavlarını kazandım. Bu yapıya ait kişiler yanıma geliyorlardı. Beni 'ders çalıştıracağız, namaz kılacağız' diyerek evlerine çağırıyorlardı. Bana 'Enes' diyorlardı. Adresini bilmediğim evlerde beni ders çalıştırıyorlardı. Benimle dini anlamda sohbet etmek için hafta sonları evlerine çağırıyorlardı. Yaşımın büyümesiyle artık sıkılmaya başladım. Daha sonra piyade asker olarak atandım. Birliğimde vatan sevgisi olan arkadaşlarımıza eziyet çektiriyorlardı. Ne olduğuna anlam veremiyordum. Genellikle muhafazakar olmayan ailelerin çocuklarına eziyet ediyorlardı. Bunları görünce yanlarına gitmemeye başladım. Defalarca aradılar, açmadım."

Daha sonra İstanbul'a gittiğini anlatan Cihat Y, "İstanbul'da evime bir şahıs geldi. Bana örgütle olan bağını anlattı. Daha sonra maaşımın 3'te 1'ini istedi. Ben vermedim. Evimi değiştirdim. Hakkari'ye göreve gittim. Hakkari'de gezi listesi yapılırdı. Bu yapıdaki kişiler gezi listesinde iyi ve kötülerin bulunduğu liste yaparlardı. Daha sonra ben bunların yanına gitmeyince beni gözden çıkardılar. Bir ara askeriyede helikopter havacılık kursu açılmıştı. Yanlarına gitmediğimden dolayı beni almamışlardı." ifadelerini kullandı.

Tanık Ö.K. ise sanığı tanıdığını dile getirerek, "Ahmet Cihat Y. ile harp okulunda tanıştık. Şehmuz adlı bir kişi harp okulundayken bizimle ilgilenmişti. Cep telefonlarından veya normal telefonlardan arıyorlardı." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Cihat Y'nin etkin pişmanlığını kabul ederek, "terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.