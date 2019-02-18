Yalova Emniyet Müdürlüğü, 10 ili kapsayan eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde kontörlü ve ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından ardışık arandıkları tespit edilen muvazzaf 1 subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, 1 askeri öğrenci ve 1 sivil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 11 muvazzaf asker gözaltına alındı
18.02.2019 - 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Yalova merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PDY,Yalova,
605437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605437.aspx
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