Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi. Elmalar, İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ulaştırıldığı öğrenildi.