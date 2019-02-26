Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 6’sı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 FETÖ/PDY üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 15’ni tutuklarken 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ankara’da FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama
26.02.2019 - 22:31 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.
Etiketler : Ankara,
607307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607307.aspx
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