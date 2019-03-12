Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası “beyaz”, büyükşehir olmayan illerde “turuncu”, ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası “mavi”, belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise “sarı” renkte olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak. Öte yandan seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi. Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

1. Saadet Partisi 2. Bağımsız Türkiye Partisi 3. Türkiye Komünist Partisi 4. Vatan Partisi 5. Büyük Birlik Partisi 6. Hür Dava Partisi 7. Cumhuriyet Halk Partisi 8. Adalet ve Kalkınma Partisi 9. Demokrat Parti 10. Milliyetçi Hareket Partisi 11. İyi Parti 12. Halkların Demokratik Partisi 13. Demokratik Sol Parti.