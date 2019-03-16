Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara'da sıcaklık artacak
16.03.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak.
Etiketler : Marmara,sıcaklık,
610745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610745.aspx
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