Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.